Из-за ледяного дождя в Псковской области введён особый режим работы

11:09, 02 января 2021, ПАИ

Для ликвидации последствий ледяного дождя и сильного снегопада мобилизованы все силы и средства, сообщается в телеграм-канале сообщества «Россети Северо-Запад».

«Аномальные осадки в Псковской области продолжаются больше недели. Снегопады и ледяные дожди сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. Лёд и налипший снег создают экстремальную нагрузку на линии электропередачи — такой вес не выдерживают даже новые опоры», – уточняют специалисты.

Бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме, восстановление электроснабжения не останавливается ни на минуту. Энергетикам приходится расчищать пути к ЛЭП от упавших деревьев и метровых сугробов.

Энергетики напоминают, что сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.