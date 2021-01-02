Народный артист СССР Василий Лановой заразился коронавирусом

11:27, 02 января 2021, ПАИ

Народный артист СССР Василий Лановой и его жена, народная артистка РСФСР Ирина Купченко стали жертвами коронавируса, передаёт ТАСС со ссылкой на актрису. Василию Лановому уже 86 лет, поэтому лучше актёру находиться под круглосуточным наблюдением профессиональных врачей.

«Василий Семёнович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семёнович нормально, но, учитывая возраст, решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», – поделилась Ирина Купченко с журналистами агентства.

Её собственный тест на коронавирус также дал положительный результат, но актриса не предполагает госпитализироваться. Актриса планирует только сделать КТ. Спектакли с участием актёрской семейной пары, намеченные на эту неделю в Театре им. Е. Б. Вахтангова, где они работают, будут заменены.