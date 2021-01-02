Анастасия Повторейко пожелала псковичам человечности и душевности в новом году
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко поздравила псковичей в своем Instagram-аккаунте.
«Дай бог здоровья всему миру! Человечности, душевности, взаимоуважения! Оставаться людьми всегда и везде! Всё будет хорошо. Всем нашим пациентам – клинического улучшения и выздоровления. Обычно в новогодние праздники больницы почти пустые, но не в этот раз... Берегите себя и своих близких», – пожелала она землякам в наступившем новом году.