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Культура

Умер актёр Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме «Человек-амфибия»

Сегодня, 2 января, ушёл из жизни актёр Владимир Коренев, знаменитый по главной роли в фильме «Человек-амфибия». Артисту было 80 лет. Причиной смерти стал коронавирус, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на дочь Владимира Коренева.

«Умер, да. Перед смертью он лежал в «красной» зоне с коронавирусом», – сказала Ирина Коренева «Интерфаксу».

Впервые на экране молодой артист появился в 1958 году, сыграв эпизодическую роль в фильме Владимира Басова «Жизнь прошла мимо». Удача будущей звезде советского кино улыбнулась на выпускном курсе. Во время репетиции дипломного спектакля Владимиру предложили поучаствовать в пробах на главную роль в картине по мотивам одноимённого произведения Беляева «Человек-амфибия». Режиссёр сразу же утвердил Коренева, тем более что искал он ещё неизвестного актёра.

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