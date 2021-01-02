Умер актёр Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме «Человек-амфибия»

14:22, 02 января 2021, ПАИ

Сегодня, 2 января, ушёл из жизни актёр Владимир Коренев, знаменитый по главной роли в фильме «Человек-амфибия». Артисту было 80 лет. Причиной смерти стал коронавирус, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на дочь Владимира Коренева.

«Умер, да. Перед смертью он лежал в «красной» зоне с коронавирусом», – сказала Ирина Коренева «Интерфаксу».

Впервые на экране молодой артист появился в 1958 году, сыграв эпизодическую роль в фильме Владимира Басова «Жизнь прошла мимо». Удача будущей звезде советского кино улыбнулась на выпускном курсе. Во время репетиции дипломного спектакля Владимиру предложили поучаствовать в пробах на главную роль в картине по мотивам одноимённого произведения Беляева «Человек-амфибия». Режиссёр сразу же утвердил Коренева, тем более что искал он ещё неизвестного актёра.