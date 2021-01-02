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Общество

Псковские энергетики пробираются к ЛЭП на вездеходах

Псковские энергетики пробираются к линиям электропередачи, пострадавшим от ледяного дождя и сильного снегопада. Через сугробы и поваленные деревья можно проехать только на вездеходе, сообщается в телеграм-канале «Россети Северо-Запад».

«Бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме, восстановление электроснабжения не останавливается ни на минуту. Для ликвидации последствий аномальных осадков мобилизованы все силы и средства. Все социально значимые объекты Псковской области получают электроэнергию в полном объёме», – отмечается в сообщении.

Сообщить о нарушении электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф

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