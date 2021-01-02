Мифы и правда о коронавирусе – в интервью с псковскими врачами

19:38, 02 января 2021, ПАИ

Главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев и заместитель главного врача Псковской городской больницы по лечебной части Борис Андреев в эфире ПАИ-live рассказали, почему не надо бояться длительного течения коронавирусного заболевания, когда следует обращаться к врачу и чего ждать в период выздоровления.

Спокойствие, только спокойствие!

– Тема нашего сегодняшнего разговора – новогодние праздники. Куда бежать, что делать, если что-то случилось? Поступает масса звонков на горячую линию 122. При каких симптомах псковичам стоит подозревать коронавирус и что им при этом делать?

Борис Андреев: Надо признаться, коронавирус преобладает. При любых катаральных простудных симптомах, когда подозревался грипп или ОРВИ, скорее всего, начался коронавирус: по моим наблюдениям, он вытеснил сейчас остальные инфекции. Если есть симптомы, такие как першение в горле, насморк, слабость, повышение температуры, обычные ОРВИ или ОРЗ – всем знакомые нам симптомы, то можно подозревать, что это коронавирус. Мы знаем, что он у большинства людей протекает в легкой форме, в первые дни не требует специального лечения, кроме тех подходов, которые мы знаем много лет: домашний режим, обильное питье, витамины и, если будет температура, жаропонижающие препараты, которые есть у всех в домашней аптечке.

В первые дни коронавирус протекает как банальная вирусная инфекция, с которой мы все знакомы, и симптомы те же самые: насморк, першение в горле и температура, слабость, ломота в мышцах, потливость, сухой кашель. Этого не надо бояться, в первые дни можно находиться дома и лечиться как от обычной вирусной инфекции.

– Когда надо начинать беспокоиться? Первые дни прошли – два варианта развития события: симптомы исчезают или сохраняются в слабой форме либо у человека остается высокая температура и симптомы, кашель усиливаются, начинает болеть в груди – это повод, чтобы вызывать врача?

Борис Андреев: Обобщим, по наблюдениям всего медицинского сообщества, коронавирусная инфекция отличается от гриппозной инфекции тем, что она протекает более длительно. Если грипп протекает 5-7 дней, то коронавирус – 12-14, в два раза дольше.

Когда человек знает, он предупрежден, и это не вызывает страхов. Если раньше считалось, что, если при гриппе температура на 5-7-й день не снижается, нужно задуматься, не возникли ли осложнения, не нужны ли дополнительные исследования, здесь инфекция протекает дольше, поэтому 10-12 дней может продолжаться лихорадка. Это не должно пугать, потому коронавирусная инфекция протекает дольше, чем гриппозная. Конечно, это напугало и пациентов, и врачей, и этот страх привел к назначению ненужных препаратов – это мне хотелось бы особенно подчеркнуть, потому что в амбулаторной службе, испугавшись, начинают давать все подряд, что приводит к непоправимым последствиям. И мы получаем в стационаре перелеченного пациента, если не сказать залеченного. Особенно это относится к назначению сильнодействующих препаратов – антибиотиков и гормонов, которые на первой неделе абсолютно не нужны.

Наша принципиальная позиция и предупреждение населению, что в первую неделю не нужны сильнодействующие препараты. Коронавирус в первую неделю нужно лечить и относиться к нему как к вирусной инфекции по тем же самым правилам, которые были в предыдущие годы.

Алексей Васильев: Самое главное, не стоит поддаваться панике. Надо относиться спокойно, это обычное заболевание. Во-первых, надо стараться предохраняться от того, чтобы не заболеть. Впереди большие новогодние праздники, которые мы привыкли проводить шумно, весело в больших компаниях, на больших мероприятиях. Для того чтобы предотвратить всплеск заболеваемости, первое, что необходимо сделать, – это ограничить круг общения и желательно встречать новогодние праздники в кругу семьи, а не на больших массовых мероприятиях. Все-таки постараться избежать объемных, больших контактов с людьми.

В Пскове будет много приезжих, много гостей. Нужно минимизировать общение и желательно проводить праздники в кругу семьи. Во-вторых, если все-таки начинается заболевание, самое главное – это спокойно относиться к этому и четко понимать длительность заболевания и продолжение лихорадки. Разгар болезни происходит на 7-12-е сутки, это не осложнение, это типичное, нормальное течение заболевания. Естественно, лечение должно начинаться с первого дня заболевания. Позволю себе поддержать Бориса Николаевича: назначение антибиотиков с первых дней заболевания совершенно нецелесообразно, они назначаются во 2-3-й фазе заболевания, гормоны тоже в первые дни принимать не нужно, тем более самостоятельно. Естественно, надо обращаться в амбулаторную службу к докторам либо в службу скорой медицинской помощи, обращение должно быть своевременным для того, чтобы правильно назначить, скорректировать лечение. Но основное – это понизить температуру и минимизировать интоксикацию: обильное питье, жаропонижающее и витамины.

Только по показаниям

– При каких симптомах надо обращаться к врачу?

Алексей Васильев: К доктору необходимо обращаться для установления диагноза, естественно, для назначения и получения лечения, в том числе и препаратов, которые показаны для лечения коронавируса. Для подтверждения в виде ПЦР и оформление больничных листов, в том числе для изоляции, чтобы была возможность быть изолированным дома и не распространять далее эту инфекцию.

– То есть звонить можно сразу?

Алексей Васильев: Да, обращаться надо сразу. Другой вопрос, когда необходимо и необходимо ли выполнять компьютерную томографию легких, для этого есть четкие показания. Компьютерная томография не является панацеей и назначается только при тяжелых случаях заболевания. Точно так же как и контрольное КТ-исследование – это не лечебная процедура, а диагностическая и выполняется строго по показаниям и не в первые дни, когда она еще не информативна.

– На КТ когда идти?

Борис Андреев: При легких формах выполнение компьютерной томографии не требуется. Больше того, нельзя забывать, что это исследование лучевое, вредное. Легкие формы не предполагают никакого КТ, и нельзя проводить его только для того, чтобы удовлетворить любопытство и развеять собственные страхи. Изменения не сразу появляются в легких, если появляются вообще. Поэтому делать его можно на 5-7-й день – это самое правильное, когда появляются изменения в легких при заболевании средней тяжести и тяжелом. Для легких форм это опасное и ненужное излучение организма. Мы стали злоупотреблять этим КТ.

– Среднюю и тяжелую форму как определяют? Пациент или врач?

Борис Андреев: Есть критерии чисто медицинские, объективные. Все критерии болезни делятся на объективные и субъективные. К объективным критериям относится и температура, и показатели крови. Состояние может оценить только врач, причем не любой врач, а тот, который с этим работает. Многие по-разному переносят коронавирус, это нам давно известно, мы все отличаемся те, как переносим болезнь. Некоторые с температурой 37,5 уже лежат пластом, просто умирают, а другие с температурой 39 и выше даже не замечают, продолжают ходить. Парадокс коронавирусной инфекции в том, что иногда высокие температуры люди даже не замечают. Есть официальные медицинские критерии тяжести заболевания, есть другие критерии – субъективные. Нужно находить середину, потому что, если руководствоваться только жалобами пациентов, они все с удовольствием лягут в больницу. Но они же ошибаются, они не могут профессионально оценить тяжесть своего состояния.

– Ваши коллеги говорили, что если температура выше 38 не сбивается в течение нескольких дней, если имеется одышка при бытовых процедурах, то это нужно обязательно сказать своему лечащему врачу. Так как эти симптомы могут стать показанием для проведения компьютерной томографии. Это так или нет?

Борис Андреев: Я не совсем с этим согласен. Во-первых, еще раз про компьютер и томограф. Изменения появляются не в первые дни, в первые дни делать выводы бессмысленно. Это пятый и седьмой день. Потом, причин одышки очень много. Кроме коронавируса бывают же другие одышки, правильно? Мы о них почему-то забыли. Есть одышки при сердечной недостаточности, бывают психоэмоциональные причины, о чем тоже не нужно забывать. Люди нервничают по понятным причинам. Испуганы, потому что инфекция новая. Есть элемент психоэмоциональный, о котором нельзя не сказать.

Представим себе гипотетического пациента, который заболел, находится дома, пьет жидкости и принимает жаропонижающие. Что его может насторожить? Лихорадка, которая длится дольше обычного, но мы об этом тоже говорили. Это естественное течение коронавируса – дольше, чем обычное ОРВИ. Одышка тоже появляется позже: если она появилась раньше, то это либо не коронавирус вообще, либо психоэмоциональная реакция на заболевание. Любая болезнь имеет свои фразы, и коронавирус ничем не отличается. Тем более что это инфекционное циклическое заболевание, которое не может «перепрыгнуть» с одной фазы на другую. Сначала должны быть симптомы верхних дыхательных путей, потом слабость, потом постепенно нарастает температура. Кстати, нужно отметить, что на первой неделе заболевания наблюдается период мнимого благополучия. А потом наблюдается ухудшение состояния. Это волнообразное течение тоже характерно для заболевания. Поэтому мы здесь и собрались, чтобы объяснить людям, как бывает. И от этого становится легче. Когда человек информирован, он иначе воспринимает опасностью.

– Я резюмирую. Первое: не нужно паниковать. Второе: не нужно в новогодние праздники злоупотреблять контактами, лучше остаться дома. Третье: если есть симптомы коронавируса, нужно приготовиться к тому, что заболевание будет длиться долго – как минимум две недели. Далее, нужно обеспечить себя обильным питьем и пить много жидкости и витаминов. Правильно?

Алексей Васильев: Можно добавить коагулянты.

– Многие стали покупать оксиметры. Прибор начали продавать практически во всех аптеках. Стоит ли доверять его показаниям?

Борис Андреев: У меня самого есть такой прибор. Когда это все началось в начале года, я тоже его себе приобрел, призывая всех изучить приложенную к нему инструкцию, где написано, какие у него могут быть ошибки. Это техника, и она может дать сбой. Есть перечень заболеваний, при которых может быть ложный результат. Это заболевания кожи, сердца, сосудов, крови. Поэтому нужно аккуратно интерпретировать показатели прибора. Также снижаются показатели при холодных конечностях, нагрузках, при высокой температуре, когда жар внутри, а руки – ледяные. Нужно будет мерить после снижения нагрузки, так же как и при измерении давления: нужно сесть, отдохнуть, отдышаться – после пробежки результат однозначно будет неправильным. Поэтому, если вы видите необычные цифры, лучше померить на другой руке еще раз, успокоившись и согрев руки, потому что в спешке могут быть сделаны неправильные выводы, которые повлекут за собой неправильные действия.

Взвешенный подход

– Часто приходится слышать, что после коронавируса у людей начинается слабость. Температуры нет, но люди лежать пластом. Слабость – это продолжение болезни?

Борис Андреев: Любое инфекционное заболевание приводит к астении — постинфекционному астеническому синдрому. К нему можно отнести и слабость, и потливость, и небольшую температуру, так называемый температурный хвост, который может длиться месяц и больше, и сухой кашель. Этого не надо бояться, спецлечения никто еще не придумал. Санаторно-курортное лечение и здоровый образ жизни – это, впрочем, было и раньше. Но хотя бы здоровый образ жизни, щадящий. После того как исчезает лихорадка, сохранятся слабость, сухой кашель потливость, головные боли и небольшая температура – 37,2-37,3. Это просто ослабленный организм, а не признаки продолжающейся болезни. Об организме нужно заботиться и реабилитировать.

Алексей Васильев: Надо четко понимать, что после перенесенного заболевания и интоксикации организму нужно время для восстановления. Поэтому, во-первых, будет и слабость, и потливость, и тахикардия. Возвращаться к нормальной жизни надо также постепенно. И давать посильные нагрузки и, соответственно, оценивать также их переносимость. Все вернется на круги своя, просто это будет постепенно и не так быстро, как нам бы хотелось. Как правило, все это занимает от недели до двух. Фактический период восстановления соответствует периоду заболевания.

– Я правильно понимаю, что все врачи в новогодние праздники будут находиться на посту?

Алексей Васильев: Все поликлиники, стационары города работают круглосуточно и в полном объеме – в полном режиме и составе. Поэтому всегда есть к кому обратиться – как к участковым терапевтам, так и в скорую медицинскую помощь. Соответственно, можно получить консультацию на уровне диагностического центра инфекционной больницы и получить помощь в стационарных условиях. Также можно получить консультацию и осмотр доктора и принять соответствующее решение.

Здесь важно понимать, что бывают типичные формы заболевания. Мы, к сожалению, сталкиваемся с двумя крайностями: либо в первые дни заболевания люди расценивают его как из рядя вон выходящее и обращаются за помощью на том этапе, когда и диагностировать и предположить дальнейшее течение заболевания невозможно; либо, наоборот, терпят до последнего и обращаются уже в крайне тяжелом состоянии. Здесь важен спокойный, взвешенный и выверенный подход. Естественно, бывают и типичные случаи, когда в первые дни при наличии сопутствующих, особенно тяжелых, патологий бывает тяжелое течение заболевания, тогда необходимо сразу обращаться к врачу либо направляться в стационар. Но в то же время Борис Николаевич [Андреев] сказал, что любое течение заболевание имеет четкие критерии и фазы, свои законы. Поэтому нужно понимать, что угрозы в первые дни заболевания нет. Естественно, если помимо температуры есть отдышка, то нужно понимать, в результате чего она появилась, – от этого зависит, какое лечение нужно принимать. Помимо температуры, отдышки оценивается сатурация – насыщение крови кислородом. Это делают медики, хотя многие жители и сами могут это делать. Вот три ключевых фактора, которые определяют, на каком уровне нужно получать лечение и какое будет это лечение.

– Хочу еще поговорить о бытовых новогодних травмах. Что делать, куда обращаться в случае перелома, ожога и так далее?

Алексей Васильев: Поликлиники города работают, помощь окажут как там, так и в двух травмпунктах: взрослый работает на Малясова, 2, в приемном покое областной больницы, детский работает в Псковской областной детской больнице.

– То есть все по-прежнему, несмотря на праздники?

Алексей Васильев: Абсолютно. Все работает в круглосуточном режиме, и помощь будет оказана своевременно.