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Общество

В посёлке Палкино Псковской области у снегоуборочной машины отлетели два колеса

Водитель догонял разлетевшиеся колёса. Фото из паблика газеты «Льновод»

 

Сегодня в посёлке Палкино на улице Псковской у водителя снегоуборочной машины отлетели два задних колеса. Одно врезалось в дерево, а другое скатилось в сторону площади. Об этом сообщают корреспонденты газеты «Льновод».

«По Псковской улице ехала снегоуборочная машина и разбрасывала песок. В 13:16 вдруг расшатывается первое колесо и отлетает в дерево, а второе колесо отлетает и катится в сторону площади. Водитель остановил машину и пошёл за колёсами. После того как это произошло, приехала вторая снегоуборочная машина, из неё вышел водитель, поговорил с водителем первой машины и уехал. После этого остановились неравнодушные и предложили помощь. К счастью, никто не пострадал», – пишет паблик газеты.

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