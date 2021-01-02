Состоялось экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Псковской области

21:33, 02 января 2021, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в субботу, 2 января, по поручению главы региона Михаила Ведерникова в режиме видео-конференц-связи провёл экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Об этом ПАИ сообщили в областной администрации. В мероприятии приняли участие заместитель гендиректора — директор Псковского филиала «Россети Северо-Запад» Александр Михайлов, руководители профильных региональных комитетов, главы районов, представители экстренных служб.

Открывая заседание штаба, Василий Осипов подчеркнул, что ситуация с отключением электричества из-за аномальной непогоды остаётся сложной, несмотря на все прилагаемые специалистами усилия. Обстановка кардинально ухудшилась в ночь с 1 на 2 января, когда на область обрушился сильный снегопад.

«Многие населённые пункты сегодня находятся без света. Это не может не вызывать тревогу. Необходимо максимально оперативно восстановить электроснабжение, потому что от этого зависит безопасность жителей Псковской области», — отметил Василий Осипов.

Во время своего доклада Александр Михаилов отметил, что к технологическим нарушениям привели сверхнормативная нагрузка на воздушные линии электропередач из-за налипания снега и падение на провода деревьев.

Ранее был введён особый режим работы Псковского филиала «Россети Северо-Запад». Энергетики принимают все возможные меры для скорейшего восстановления электроснабжения. Группировка сил «Россети Северо-Запад» продолжает усиливаться за счёт специалистов из соседних регионов — Ленинградской, Московской, Новгородской, Вологодской, Архангельской, Мурманской областей, Республики Карелия, а также за счёт привлечения подрядных организаций и сил Главного управления МЧС России по Псковской области.

«Социально значимых объектов без электроснабжения нет», — отметил Александр Михаилов.

Руководитель Псковского филиала «Россети Северо-Запад» также отметил, что за прошедшие сутки удалось восстановить электроснабжение в 230 населённых пунктах. Он подчеркнул, что организация готова оказать помощь в обустройстве временной схемы электроснабжения инфраструктурных объектов при соответствующем обращении из муниципалитетов.

В формате открытого диалога главы муниципалитетов доложили о складывающейся ситуации с обеспечением функционирования социально значимых объектов и котельных на территории районов.

По итогам вице-губернатор дал ряд поручений по распределению сил и средств аварийных бригад для проведения работ 3 января, а также по переброске дизельных генераторов на те объекты, которые озвучили руководители муниципалитетов. Василий Осипов отдельно отметил, что необходимо организовать максимально оперативный обмен информацией и взаимодействие между органами местного самоуправления и энергетиками.

По оценкам экспертов, для стабилизации ситуации с подачей электроэнергии потребителям в Псковской области необходимо около суток. «Нам обязательно необходимо усилиться, чтобы переломить ситуацию. Через сутки станет понятно, в какие муниципалитеты необходимо направить дополнительные силы, чтобы устранить точечные отключения», — отметил в завершение Василий Осипов.

Напомним, сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220, на портале светлаястрана.рф, а также по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальных образованиях области.