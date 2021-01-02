245 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области
245 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области за 2 января 2021 года, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-канале.
«В активных очагах новых случаев нет. Действующих противовирусных ограничений на настоящий момент достаточно», – написал глава региона.
В Псковской области с начала эпидемии зарегистрировано 24 318 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Было проведено 216 207 тестов, из них – 1 210 за последние сутки.