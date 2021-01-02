0
23:57
Криштиану Роналду стал чемпионом среди Instagram-блогеров
21:33
Состоялось экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Псковской области
20:56
РПЦ призвала пенсионеров не посещать храмы в Рождество
20:32
Партия пенсионеров рассчитала пенсию Деду Морозу
19:38
Мифы и правда о коронавирусе – в интервью с псковскими врачами
19:19
Свыше 16 тысяч жителей Псковской области остались без света из-за снега
17:38
В Печорах поселился огромный снежный кот
Еще новости
Общество

245 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области

 

 

245 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области за 2 января 2021 года, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-канале.

«В активных очагах новых случаев нет. Действующих противовирусных ограничений на настоящий момент достаточно», – написал глава региона.

В Псковской области с начала эпидемии зарегистрировано 24 318 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Было проведено 216 207 тестов, из них – 1 210 за последние сутки.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько в Пскове необходимо построить новых мостов?
Проголосовать >>>

Криштиану Роналду стал чемпионом среди Instagram-блогеров
02 января 2021
Криштиану Роналду стал чемпионом среди Instagram-блогеров
Состоялось экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Псковской области
02 января 2021
Состоялось экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Псковской области
РПЦ призвала пенсионеров не посещать храмы в Рождество
02 января 2021
РПЦ призвала пенсионеров не посещать храмы в Рождество
Партия пенсионеров рассчитала пенсию Деду Морозу
02 января 2021
Партия пенсионеров рассчитала пенсию Деду Морозу
Свыше 16 тысяч жителей Псковской области остались без света из-за снега
02 января 2021
Свыше 16 тысяч жителей Псковской области остались без света из-за снега
В Печорах поселился огромный снежный кот
02 января 2021
В Печорах поселился огромный снежный кот
Митрополит Тихон совершил литургию в память об Иоанне Кронштадтском
02 января 2021
Митрополит Тихон совершил литургию в память об Иоанне Кронштадтском
Из-за налипания снега пригород Пскова отключён от электричества со вчерашнего вечера
02 января 2021
Из-за налипания снега пригород Пскова отключён от электричества со вчерашнего вечера

Идет загрузка...