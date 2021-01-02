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Общество

Омбудсмен Псковской области рассказала о новых школьных правилах

Новые школьные правила коснутся питания и организации занятий. Фото mospravda.ru

 

О новых правилах в школах сообщила в своём Instagram детский омбудсмен Псковской области Наталия Соколова.

С 1 января утверждены новые СанПиН, связанные с организацией питания детей: 
– обязательное использование йодированной соли,
– возможно регулирование меню с учётом конфессиональной, национальной и климатической специфики региона,
– индивидуальный подход в меню с учётом медицинских рекомендаций.

При любых выездных мероприятиях до 4 часов дети должны быть обеспечены сухим пайком. При более длительных –. горячим питанием.

С 1 января утверждены новые санитарные требования к работе школ, детских садов, лагерей и других детских учреждений.

В 10-х и 11-х классах не может быть увеличена нагрузка с целью организации профильного обучения. Уроки не могут начинаться раньше 8:00. Недопустимы нулевые уроки.

На уроке работа с электронными средствами обучения не может превышать 35 минут. Перемены не менее 10 минут и обязательное наличие большой перемены продолжительностью 20-30 минут. Уроки во вторую смену не могут заканчиваться позднее 19:00.

Изменён порядок приёма детей в школы в 2021/2022 учебном году.

Родители детей, проживающих на территории, которая закреплена за школой, могут подать заявление с 1 апреля. Не позднее 15 марта принимается в соответствии с этим распорядительный акт, который определяет территорию, закреплённую за школой.

Школа на своём сайте размещает информацию о наличии мест в первых классах не позднее 25 марта. Окончание приёма заявлений – 30 июня. При наличии свободных мест заявление, когда ребёнок проживает на территории, не прикреплённой к школе, принимаются с 6 июля. Окончание приёма заявлений – 5 сентября.
Учитываются изменения в федеральном законодательстве о приоритетном порядке заявления родителей у которых уже обучаются в данной школе старшие дети.

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