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Спорт

Сборная России обыграла Германию и вышла в полуфинал молодёжного ЧМ по хоккею

Сборная России вышла в полуфинал МЧМ по хоккею. Фото globallookpress.com © Andy Devlin/Keystone Press Agency

 

Сборная России сегодня обыграла Германию со счётом 2:1 в матче ¼ финала молодёжного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает РИА Новости.

В первом периоде «молодёжка» вышла вперёд, забив в меньшинстве: Василий Пономарев убежал один на один и переиграл вратаря Германии. Для России это была первая шайба в меньшинстве на турнире.

По итогам первого периода российская команда перебросала Германию — 8:3, а во втором периоде удвоила своё преимущество — с пятачка шайбу добил Даниил Башкиров.

В третьем периоде Германия отыграла одну шайбу благодаря точному броску Флориана Элиаса, который забил пятую шайбу в четырёх играх.

Следующий соперник нашей сборной станет известен утром, когда завершатся все игры 1/4 финала.

Если в матчах канадцев и американцев обойдётся без сенсаций, то всё будет зависеть от игры шведов с финнами. В случае победы финнов соперниками россиян будут канадцы. Выиграют шведы – и тогда нашей сборной предстоит сыграть с США. Полуфиналы пройдут рано утром 5 января

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