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Общество

Криштиану Роналду стал чемпионом среди Instagram-блогеров

Самый популярный инста-блогер Криштиану Роналду. Фото Instagram

 

Футболист сборной Португалии, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым популярным блогером в соцсети Instagram, пишет Lenta.ru. Он первым среди пользователей достиг отметки 250 миллионов подписчиков.

Следом за спортсменом с большим отрывом идёт певица Ариана Гранде, на неё подписано 214 миллионов человек. Замыкает тройку модель Кайли Дженнер с 207 миллионами подписчиков. У извечного «соперника» Роналду аргентинца Лионеля Месси на данный момент в Instagram 174 миллиона подписчиков.

Однако наибольшее число подписчиков в Instagram у официального аккаунта соцсети. На него подписаны 382 миллиона человек.

Самым популярным фото в Instagram в 2020 году признали ноябрьский снимок Роналду, посвящённый легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне. Фотография набрала 19,7 миллиона лайков. На чёрно-белом снимке Роналду стоит вместе с Марадоной, умершим 25 ноября в возрасте 60 лет. В эмоциональном описании к посту португальский игрок поделился своими чувствами в связи с уходом известнейшего спортсмена.

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