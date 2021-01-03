Прокопьев день наступил по народному календарю

09:17, 03 января 2021, ПАИ

3 января по народному календарю отмечают день памяти Прокопия Вятского — юродивого христианского святого, пишет сalend.ru.

Прокопий известен под именем Прокопия Максимовича Плушкова. Он родился в крестьянской семье в 1578 году и, по преданию, в возрасте 12 лет попал под удар молнии. Мальчик испытал шок и сильно повредился умом. Родители привезли его на излечение в Успенский Трифонов монастырь, где ребёнка выходили и вылечили. Уже в юности Прокопий обладал даром предсказания — предугадывал болезни и выздоровления, предупреждал о пожарах. Назвал Прокопий и день своей смерти в 1627 году.

На Руси крестьяне дали этому дню название Полукорма, потому что к этому дню расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота.

В этот день было принято проверять хлева и овины, оценивая, хватит ли до наступления тепла запасов соломы и сено.

В Прокопьев день девушки не выходили из дома, а с раннего утра мели полы. Чем больше зерна наметут — тем больше счастья привалит. После из зерна толкли муку, из которой пекли постный блин и готовили кисель. Всё это полагалось делать в полной тишине. Блин съедали, запивая киселём и ни с кем не делясь. Считалось, что, если при этом загадать желание — оно обязательно сбудется.

Для Прокопьева дня существовали приметы на погоду. Если на утренней зорьке солнце красно — быть метели. В целом же погода в этот день указывала на погоду в сентябре.