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Общество

Об опасности новых смертельных болезней заявил учёный

Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум заявил об опасности новых смертельных болезней, пишет РИА Новости.

Муембе-Тамфум в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, взяв первые образцы крови у жертв болезни.

По словам учёного, угроза исходит из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числа контактов человека и возбудителей различных заболеваний. Специалист считает, что это в будущем может привести к пандемии.

Он также не исключил появления инфекции, которая будет распространяться со скоростью COVID-19 и обладать летальностью Эболы.

«Мы живём в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества», — отметил он.

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