Об опасности новых смертельных болезней заявил учёный
Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум заявил об опасности новых смертельных болезней, пишет РИА Новости.
Муембе-Тамфум в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, взяв первые образцы крови у жертв болезни.
По словам учёного, угроза исходит из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числа контактов человека и возбудителей различных заболеваний. Специалист считает, что это в будущем может привести к пандемии.
Он также не исключил появления инфекции, которая будет распространяться со скоростью COVID-19 и обладать летальностью Эболы.
«Мы живём в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества», — отметил он.