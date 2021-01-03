Пик коронавируса в России ещё не пройден – инфекционист

12:24, 03 января 2021, ПАИ

В России ещё не пройден пик заболеваемости коронавирусом, заявил инфекционист Евгений Тимаков, пишет РИА Новости.

По словам инфекциониста, в последние дни в стране замечено снижение заболеваемости COVID-19. Он пояснил, что это связано с меньшим тестированием во время праздников.

«В выходные люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории не работают, поэтому тестов меньше», – отметил Тимаков.

Кроме того, инфекционист уверяет, что пик заболеваемости в стране ещё не пройден. За последние в сутки в России выявили более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что является минимумом с 25 ноября 2020 года.