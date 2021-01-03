0
15:37
Литургию в храме великомученицы Анастасии Узорешительницы совершил митрополит Тихон
14:46
Электроснабжение восстановили в 812 населённых пунктах Псковской области
14:00
Более 193 км дорог отремонтируют в Псковской области в 2021 году
13:07
Михаил Ведерников – о последствиях непогоды: Ситуация должна нормализоваться через сутки
12:24
Пик коронавируса в России ещё не пройден – инфекционист
12:00
15 бригад энергетиков ликвидируют последствия непогоды в Псковском районе
11:08
Энергетики восстановили системообразующую сеть в Псковской области после ледяного дождя
Еще новости
Общество

Псковичей приглашают на занятия в воркаут-центр

На занятия в воркаут-центр приглашают псковичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Мужчины и женщины приглашаются на занятия по различным направлениям воркаута: Streetworkout, ОФП, растяжка, Freestayle, Streetlifting, подготовка к ГТО и соревнованиям.

Тренировки проводятся в понедельник, среду и пятницу с 21:00 до 22:30 (с 7 лет и старше), во вторник, четверг и субботу с 16:00 до 17:30 (с 7 до 14 лет).

Место проведения: воркаут-центр в клубе «Суперфитнес» на Рижском проспекте, 16, 4-й этаж.

Участники научатся не только спортивным воркаут-движениям, но и пройдут курс физической подготовки и научатся элементам и трюкам на уличной площадке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько в Пскове необходимо построить новых мостов?
Проголосовать >>>

Литургию в храме великомученицы Анастасии Узорешительницы совершил митрополит Тихон
03 января 2021
Литургию в храме великомученицы Анастасии Узорешительницы совершил митрополит Тихон
Электроснабжение восстановили в 812 населённых пунктах Псковской области
03 января 2021
Электроснабжение восстановили в 812 населённых пунктах Псковской области
Более 193 км дорог отремонтируют в Псковской области в 2021 году
03 января 2021
Более 193 км дорог отремонтируют в Псковской области в 2021 году
Михаил Ведерников – о последствиях непогоды: Ситуация должна нормализоваться через сутки
03 января 2021
Михаил Ведерников – о последствиях непогоды: Ситуация должна нормализоваться через сутки
Пик коронавируса в России ещё не пройден – инфекционист
03 января 2021
Пик коронавируса в России ещё не пройден – инфекционист
15 бригад энергетиков ликвидируют последствия непогоды в Псковском районе
03 января 2021
15 бригад энергетиков ликвидируют последствия непогоды в Псковском районе
Энергетики восстановили системообразующую сеть в Псковской области после ледяного дождя
03 января 2021
Энергетики восстановили системообразующую сеть в Псковской области после ледяного дождя 1
Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области
03 января 2021
Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области

Идет загрузка...