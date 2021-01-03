Псковичей приглашают на занятия в воркаут-центр

14:17, 03 января 2021, ПАИ

На занятия в воркаут-центр приглашают псковичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Мужчины и женщины приглашаются на занятия по различным направлениям воркаута: Streetworkout, ОФП, растяжка, Freestayle, Streetlifting, подготовка к ГТО и соревнованиям.

Тренировки проводятся в понедельник, среду и пятницу с 21:00 до 22:30 (с 7 лет и старше), во вторник, четверг и субботу с 16:00 до 17:30 (с 7 до 14 лет).

Место проведения: воркаут-центр в клубе «Суперфитнес» на Рижском проспекте, 16, 4-й этаж.

Участники научатся не только спортивным воркаут-движениям, но и пройдут курс физической подготовки и научатся элементам и трюкам на уличной площадке.