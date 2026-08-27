Более полусотни человек обратились в медорганизации Псковской области по поводу укусов клещей

22:52, 27 августа 2026, ПАИ

С 17 по 23 августа в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратилось 58 человек, в том числе 24 ребёнка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В Псковской области с начала сезона за медицинской помощью из‑за присасывания клещей обратилось 1 979 человек. Чаще всего паукообразные нападали на придомовых участках в сельских поселениях и дачных товариществах, а также в лесу.

Наибольшее число случаев зафиксировано на пяти территориях региона. Лидером стал Псков – здесь зарегистрировано 444 обращения. На втором месте – Великие Луки (324 случая). Далее следуют Опочецкий (120), Псковский (117) и Невельский (115) муниципальные округа.

Для оценки эпидемиологической ситуации специалисты в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2 471 клеща: 1 905 были сняты с людей, ещё 566 обнаружены в окружающей среде.

Анализ показал, что часть клещей заражена инфекциями, опасными для человека. Так, поражённость клещевым вирусным энцефалитом составила 0,10 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 27,83 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,30 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,93 %.

На основании проведённых исследований в регионе подтверждено два случая клещевого вирусного энцефалита и 16 случаев клещевого иксодового боррелиоза.

Как защититься от клещей в лесу, ранее рассказали в ГУ МЧС России по Псковской области.