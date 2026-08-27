До +24 градусов прогнозируется в Псковской области 28 августа
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 28 августа. Ночью и утром местами прогнозируется густой туман, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер северо-восточных и южных направлений со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура в Псковской области ночью составит от +6 до +11 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.
В Пскове температура ночью составит от +7 до +9 градусов, днём – от +21 до +23 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
Какой будет погода в Псковской области до конца августа, рассказали в гидрометцентре.
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