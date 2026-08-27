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Общество

Более 150 экспертов собрал форум‑фестиваль «Россия начинается здесь» в Пскове

В Пскове на площадке Дома молодёжи и в Финском парке состоялся форум‑фестиваль «Россия начинается здесь», который объединил более 150 региональных и федеральных экспертов в сфере патриотического воспитания. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Главной темой встреч стало укрепление гражданской идентичности и сохранение традиционных ценностей. В мероприятии приняли участие представители всех муниципальных образований Псковской области, в том числе активисты общественных организаций и диаспор: они обсудили реализацию государственной национальной политики.

Программа форума включала тренинги работы с молодёжью, лекции о ключевых патриотических проектах, а также панельную дискуссию, посвящённую развитию 17 традиционных духовно‑нравственных ценностей.

«Псковская земля – исторически один из центров зарождения российской государственности и патриотизма. Символично, что именно здесь эксперты и участники объединили свои усилия, чтобы вместе работать над воспитанием достойного будущего нашей страны. Благодарю организаторов и каждого гостя за этот важный совместный вклад», – отметил Михаил Ведерников.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

Ранее сообщалось, что Усвятский, Красногородский, Пустошкинский и Локнянский муниципальные округа представили свои презентации.

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