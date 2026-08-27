Специалисты «Россетей» завершают восстановление электроснабжения в Псковской области

23:01, 27 августа 2026, ПАИ

Специалисты «Россетей» завершают восстановление электроснабжения в Псковской области. Работы продолжаются, без света остаются преимущественно небольшие населённые пункты, в которых в общей сложности проживает чуть более тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

«В самые сложные первые дни на помощь нашему филиалу «Россетей» пришли бригады из соседних регионов – Карелии, Коми, Архангельска, Вологды, «Россети Ленэнерго» и «Россети Центр». Спасибо коллегам за оперативный отклик и поддержку. Чтобы в дальнейшем минимизировать последствия непогоды, вместе с «Россетями» мы последовательно реализуем нашу программу модернизации электросетевого комплекса», – отметил глава региона.

В 2026 году для повышения надёжности электроснабжения благодаря федеральным средствам будет реконструировано восемь линий 10 кВ протяжённостью 90 километров.

«Это снизит их аварийность – на один из таких объектов мы выезжали совсем недавно с генеральным директором «Россети Северо-Запад» Вячеславом Торсуновым», – отметил глава региона.

Также будет закуплено 28 единиц спецтехники для ускорения ремонта в труднодоступных районах и 10 дизельных генераторов по 100 кВт для аварийного питания социально значимых объектов.

«Ситуацию продолжаю держать под личным контролем до подключения каждого потребителя. С главами округов на связи. Благодарю жителей за терпение и понимание», – добавил губернатор.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-220-02-20 или по номеру 122.

Напомним, 21 августа псковичам сообщили, что в регионе ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Согласно прогнозам, ожидались порывы со скоростью до 18–23 метров в секунду, что эквивалентно штормовому ветру. Стихия накрыла большинство районов Псковской области, оставив часть жителей без света. На данный момент аварийно-восстановительные работы в муниципалитетах продолжаются. «Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение большинства обесточенных из-за шторма потребителей.