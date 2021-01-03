Необычные вопросы на собеседованиях получали более 50% жителей Псковской области

15:00, 03 января 2021, ПАИ

Больше 50 % жителей Псковской области получали на собеседованиях необычные вопросы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «HeadHunter Северо-Запад».

82 % опрошенных, и в том числе жители Псковской области, заявили, что на собеседовании им задавали вопросы про их семейное положение. Среди женщин эта доля выше, чем среди мужчин (86 против 78 %). О знаке Зодиака спрашивали 9 % соискателей, причём чаще всего этот вопрос адресовали соискателям из сферы управления персоналом. Про внешность спрашивали у 7 % опрошенных. Сексуальной ориентацией интересовались у 3 % респондентов, а политическими взглядами – у 7 %.

Треть опрошенных точно уверены, что ответы на подобные вопросы повлияли на итоговый результат собеседования. При этом 47 % не согласны с таким мнением и думают, что их ответы на необычные вопросы не повлияли на итоги собеседования.

79 % респондентов считают, что на собеседовании приемлемо спрашивать о семейном положении, с ними не согласны 15 % опрошенных. Каждый третий в Пскове согласился с тем, что приемлемо задавать вопрос о знаке Зодиака, ещё 22 % не против вопросов о внешности кандидата. Женщинам не нравится, когда задают вопросы на собеседовании о сексуальной ориентации, политических взглядах и внешности.

Больше всего представителям из сфер высшего менеджмента, безопасности, производства, юридической строительства и недвижимости, транспорта и логистики, продаж и административного персонала не нравится, когда их спрашивают именно про семейное положение. Работники из медицинской сферы, сферы искусства и управления персоналом спокойней всего относятся к вопросам, связанным с сексуальной ориентацией.