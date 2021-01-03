Электроснабжение восстановили в 812 населённых пунктах Псковской области

14:46, 03 января 2021, ПАИ

В 812 населённых пунктах Псковской области восстановили электроснабжение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Это составляет 80 % от общего числа населённых пунктов, где была прервана подача электричества.

В наиболее пострадавшие муниципалитеты направлены 18 дополнительных бригад, которые накануне прибыли из соседних регионов страны. Всего электроснабжение восстанавливают 128 мобильных подразделений в составе 615 человек.

Накануне ночью энергетики восстановили системообразующую сеть 35–110 кВ. В настоящее время энергетики продолжают круглосуточно работать на распределительных линиях 6–10 кВ.

Восстановление электроснабжения не останавливается ни на минуту. Для ликвидации последствий аномальных осадков мобилизованы все силы и средства. Со стороны администрации региона и руководства муниципалитетов энергетикам оказывается содействие в расчистке дорог и уборке поваленных деревьев на пути к повреждённым линиям электропередачи.

Ситуация находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона подчеркнул, что, помимо основных каналов передачи сообщений об отключении света, будут прорабатываться и обращения в социальных сетях, которые поступают на официальные страницы администрации региона, а также страницы профильных региональных комитетов.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220, на портале светлаястрана.рф, а также по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальных образованиях области.