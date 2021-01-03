На 99,9% выполнены планы по нацпроекту «Здравоохранение» в Псковской области

16:10, 03 января 2021, ПАИ

Планы по нацпроекту «Здравоохранение» на 2020 год выполнены в Псковской области на 99,9 %. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Реализация мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в этом году проходила в очень сложных условиях, так как большинство профильных специалистов были напрямую задействованы в противодействии COVID19», — отметил глава региона, добавив, что к концу года планы были выполнены в полном объёме.

В частности, закупили и установили 90 единиц медоборудования в организациях онкологического и сердечно-сосудистого профилей, в том числе ангиограф и линейный ускоритель общей стоимостью 184 млн рублей, на 84,3 млн рублей закуплены лекарства для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 17 млн рублей потратили на капитальный ремонт первого этажа Великолукской детской городской поликлиники. Учреждение получило новое оборудование для офтальмологического и рентгенологического кабинетов, а также аппарат УЗИ и ЛОР-комбайн.

21 млн рублей направлен на выплаты студентам-целевикам и медработникам при первом трудоустройстве.

«Всего за этот год в Псковскую область удалось привлечь 85 человек среднего медперсонала и 43 врача», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что в 2021 году оснащение медорганизаций новой техникой будет продолжено.

«Из крупнейших покупок запланированы в том числе два томографа – в областную больницу и онкодиспансер. Аукционные процедуры по ним запустили уже в 2020 году», – добавил Михаил Ведерников.