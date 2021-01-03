Депутаты Спицинского собрания подарили Гдовской музыкальной школе новый принтер

18:19, 03 января 2021, ПАИ

Незадолго до Нового года коллектив Гдовской музыкальной школы обратился в местное отделение партии «Единая Россия» с просьбой помочь им в приобретении принтера, пишет «Гдовская заря».

Старый сломался, и педагогам в буквальном смысле приходилось бегать из одного здания в другое для того, чтобы распечатать для детей ноты. К Новому году новая оргтехника была передана в учреждение дополнительного образования.

«Это настоящее новогоднее чудо. Спасибо, что не прошли мимо нашей проблемы. От всего педагогического коллектива и учащихся учреждения выражаю огромную благодарность. Как только COVID-19 будет побеждён, ждём всех на концерт в стенах музыкальной школы. Желаем всем в новом году крепкого здоровья, счастья и любви!» – рассказала директор Гдовской музыкальной школы Марина Пухова.