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Общество

Депутаты Спицинского собрания подарили Гдовской музыкальной школе новый принтер

Незадолго до Нового года коллектив Гдовской музыкальной школы обратился в местное отделение партии «Единая Россия» с просьбой помочь им в приобретении принтера, пишет «Гдовская заря».

Старый сломался, и педагогам в буквальном смысле приходилось бегать из одного здания в другое для того, чтобы распечатать для детей ноты. К Новому году новая оргтехника была передана в учреждение дополнительного образования.

«Это настоящее новогоднее чудо. Спасибо, что не прошли мимо нашей проблемы. От всего педагогического коллектива и учащихся учреждения выражаю огромную благодарность. Как только COVID-19 будет побеждён, ждём всех на концерт в стенах музыкальной школы. Желаем всем в новом году крепкого здоровья, счастья и любви!» – рассказала директор Гдовской музыкальной школы  Марина Пухова.

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