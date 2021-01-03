Предприниматель Юлия Белошеева всю зиму обеспечивает деревню Яктушино вещами и продуктами

18:38, 03 января 2021, ПАИ

Предприниматель Юлия Белошеева всю зиму обеспечивает деревню Яктушино в Чернёвской волости всем необходимым, сообщает газета «Гдовская заря». Об этом журналистам издания в своем письме сообщила жительница деревни Галина Степанова.

«В нашей маленькой, но любимой деревне нас на зиму только двое остаётся – я да моя соседка, которой, как и мне, лет уже немало. Но одинокими и забытыми мы себя здесь вовсе не чувствуем. Всем необходимым нас обеспечивает замечательная женщина – предприниматель Юлия Белошеева.



Она с водителем привозит нам всё, что нам необходимо. И даже если что-то мешает ей до нас доехать в дни графика, она обязательно позвонит, предупредит. И всё-то у неё есть в ассортименте, что нам можно пожелать. А коли особое что-то требуется, то мы ей заказываем, а она никогда про наши просьбы не забывает.



Спасибо ей большое за труд её нужный и сложный. А главное, за общительность, человечность, душевность. Пусть в её деле всё идёт прибыльно и успешно. Здоровья и счастья ей и всем таким хорошим людям»