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Общество

Михаил Ведерников доложил Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий непогоды в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил Президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя, сообщается на официальном сайте Кремля.

В результате непогоды без электроэнергии осталось более двадцать тысяч человек. Губернатор отметил слаженную работу всех служб, прежде всего МЧС. В настоящее время без электроэнергии остаются около шесть тысяч человек. Глава региона пообещал, что окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру 4 января.

 

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