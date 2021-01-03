Михаил Ведерников доложил Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий непогоды в регионе
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил Президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя, сообщается на официальном сайте Кремля.
В результате непогоды без электроэнергии осталось более двадцать тысяч человек. Губернатор отметил слаженную работу всех служб, прежде всего МЧС. В настоящее время без электроэнергии остаются около шесть тысяч человек. Глава региона пообещал, что окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру 4 января.