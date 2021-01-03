«Россети Северо-Запад» планируют полностью восстановить электроснабжение до конца дня

20:21, 03 января 2021, ПАИ

«Россети Северо-Запад» планируют полностью восстановить электроснабжение в южных и восточных районах Псковской области сегодня до конца дня, сообщается в telegram-канале предприятия.

Специалисты компании «Россети Северо-Запад» круглосуточно ликвидируют последствия ледяного дождя и сильного снегопада в регионе. Сегодня на помощь энергетикам прибывают еще 15 бригад из других регионов. В Псковском филиале сохраняется особый режим работы.

Высвободившиеся бригады будут переброшены на усиление группировки, ликвидирующей последствия стихии в северных и западных районах области. Электроснабжение в Псковской области восстанавливают 146 мобильных подразделений. Для временного подключения потребителей задействовано 83 дизельных генератора общей мощностью 3,9 МВт.

Напоминаем, сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.