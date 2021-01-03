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Общество

Какие меры необходимо принять при пищевом отравлении в ресторане

Новогодние праздники, как никакие другие, искушают посещением ресторанов и кафе. Как поступить, если после ужина в ресторане вы почувствовали недомогание или у вас появились симптомы отравления?

«Срочно обратитесь к врачу для получения медицинского заключения. Это необходимо как для оказания помощи, так и в целях сбора доказательств. Дело в том, что в этой ситуации нужно доказать, что вред здоровью был причинён именно в результате ужина в ресторане. Обязательно сохраняйте чек из заведения. Если он не сохранился, но счёт был оплачен картой, понадобится выписка по банковскому счету. Ещё необходимо найти нескольких свидетелей, которые смогут подтвердить доводы», – сообщается в Instagram-аккаунте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Также специалисты рекомендовали написать претензию владельцу ресторана, к которой приложить копию чека и медицинского заключения. В претензии указать данные для возврата стоимости ужина, компенсации стоимости лечения, в случае длительного больничного компенсации утраченного заработка. Претензию надо направлять заказным письмом с уведомлением о вручении. Если в добровольном порядке уладить ситуацию не удалось, следует обратиться с исковым заявлением в суд.

Все образцы претензий собраны на сайте zpp.rospotrebnadzor.ru. 
 

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