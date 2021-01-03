Селёдка под шубой и холодец наиболее опасны как источники инфекций

22:23, 03 января 2021, ПАИ

Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекций многокомпонентные салаты. И в первую очередь это касается селёдки под шубой с майонезом и сметаной, котлет, рулетов, пашетов и холодцов, сообщается в Instagram-аккаунте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Также к группе риска относятся пирожные и торты с кремом. Поэтому эти блюда, традиционно приготавливаемые к праздничному столу, необходимо употребить в пищу в первую очередь. Кроме этого, бактерии и вирусы могут находиться и на поверхности плохо промытых фруктов и овощей.

Специалисты ведомства предупреждают: с несвежей едой могут передаваться возбудители сальмонеллёза, кампилобактериоза, иерсиниоза, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А. Все эти заболевания лечатся долго и могут дать серьёзные осложнения.

⠀

