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Общество

Селёдка под шубой и холодец наиболее опасны как источники инфекций

Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекций многокомпонентные салаты. И в первую очередь это касается селёдки под шубой с майонезом и сметаной, котлет, рулетов, пашетов и холодцов, сообщается в Instagram-аккаунте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Также к группе риска относятся пирожные и торты с кремом. Поэтому эти блюда, традиционно приготавливаемые к праздничному столу,  необходимо употребить в пищу в первую очередь. Кроме этого,  бактерии и вирусы могут находиться и на поверхности плохо промытых фруктов и овощей.  

Специалисты ведомства предупреждают: с несвежей едой могут передаваться возбудители сальмонеллёза, кампилобактериоза, иерсиниоза, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А. Все эти заболевания лечатся долго и могут дать серьёзные осложнения.


 

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