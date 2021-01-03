Эпидемиологи считают, что «британский штамм» коронавируса наиболее опасен для детей

23:19, 03 января 2021, ПАИ

Западные эпидемиологи считают, что «британский штамм» коронавируса наиболее опасен для детей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Дипти Гурдасани, старшего преподавателя эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии.

По словам Гурдасани, наибольшую опасность «британский штамм» представляет для детей и подростков, не достигших 19-летнего возраста. А из-за повышенной заразности среди детей и подростков этот штамм коронавируса может быстрее перейти ко взрослым, что приведёт к ускоренному распространению SARS-CoV-2 и новым смертям.

Британский эпидемиолог уверена, что все необходимые меры для предотвращения распространения нового вируса нужно принимать уже сейчас.

Напомним, новую мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании осенью прошлого года. На сегодняшний день «британский штамм» зафиксирован в 18 странах. Более пятидесяти государств закрыли сообщение с Англией.