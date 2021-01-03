В России могут запретить передвижные зоопарки
Депутаты госсобрания – курултая Республики Башкортостан предлагают запретить в России создание и деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев, сообщает «Российская газета».
Соответствующий законопроект республиканский парламент направил председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также в профильный думский комитет по экологии и охране окружающей среды.
«Необходимость предлагаемого запрета назрела давно и обусловлена многими факторами, связанными с антигуманным содержанием животных в подобных заведениях. Как правило, животные в передвижных зверинцах постоянно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания», – считает председатель госсобрания – курултая РБ Константин Толкачев.