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Общество

В России могут запретить передвижные зоопарки

Депутаты госсобрания – курултая Республики Башкортостан предлагают запретить в России создание и деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев, сообщает «Российская газета».

Соответствующий законопроект республиканский парламент направил председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также в профильный думский комитет по экологии и охране окружающей среды.

«Необходимость предлагаемого запрета назрела давно и обусловлена многими факторами, связанными с антигуманным содержанием животных в подобных заведениях. Как правило, животные в передвижных зверинцах постоянно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания», – считает председатель госсобрания – курултая РБ Константин Толкачев.

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