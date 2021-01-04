0
09:43
Еще 178 жителей Псковской области поправились после заражения коронавирусом
09:10
Псковская собака Ханна перевоплощается в образы с картин известных художников
23:37
В России могут запретить передвижные зоопарки
22:47
Скончался врач-хирург Александр Комаров, работавший в онкологическом диспансере Великих Лук
21:46
Какие меры необходимо принять при пищевом отравлении в ресторане
21:18
Из села Чихачево прислали фотоответ снежному печорскому коту
19:15
На 375-м км автомобильной дороги Санкт-Петербург – Невель «Шкода» врезалась в фонарный столб
Еще новости
Общество

Псковская собака Ханна перевоплощается в образы с картин известных художников

Собачка Ханна. Кадр сюжета Первого канала

Собачка Ханна из Пскова стала героиней сюжета Первого канала. Благодаря своей хозяйке Елене Колачевой она перевоплощается в образы с картин известных художников: «Незнакомка» Крамского, «Венера» Боттичелли, «Золотошвейка» Тропинина и другие.

В портфолио стаффордширского терьера уже более полусотни работ.

Весной 2020 года в соцсетях прокатился флешмоб: все начали изображать известные картины из того, что было под рукой. Елена и Ханна в стороне не остались.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько в Пскове необходимо построить новых мостов?
Проголосовать >>>

Еще 178 жителей Псковской области поправились после заражения коронавирусом
04 января 2021
Еще 178 жителей Псковской области поправились после заражения коронавирусом
Псковская собака Ханна перевоплощается в образы с картин известных художников
04 января 2021
Псковская собака Ханна перевоплощается в образы с картин известных художников
В России могут запретить передвижные зоопарки
03 января 2021
В России могут запретить передвижные зоопарки
Скончался врач-хирург Александр Комаров, работавший в онкологическом диспансере Великих Лук
03 января 2021
Скончался врач-хирург Александр Комаров, работавший в онкологическом диспансере Великих Лук
Какие меры необходимо принять при пищевом отравлении в ресторане
03 января 2021
Какие меры необходимо принять при пищевом отравлении в ресторане
Из села Чихачево прислали фотоответ снежному печорскому коту
03 января 2021
Из села Чихачево прислали фотоответ снежному печорскому коту
На 375-м км автомобильной дороги Санкт-Петербург – Невель «Шкода» врезалась в фонарный столб
03 января 2021
На 375-м км автомобильной дороги Санкт-Петербург – Невель «Шкода» врезалась в фонарный столб
До -5 градусов и снег ожидается в Псковской области 4 января
03 января 2021
До -5 градусов и снег ожидается в Псковской области 4 января

Идет загрузка...