Псковская собака Ханна перевоплощается в образы с картин известных художников

09:10, 04 января 2021, ПАИ

Собачка Ханна из Пскова стала героиней сюжета Первого канала. Благодаря своей хозяйке Елене Колачевой она перевоплощается в образы с картин известных художников: «Незнакомка» Крамского, «Венера» Боттичелли, «Золотошвейка» Тропинина и другие.

В портфолио стаффордширского терьера уже более полусотни работ.

Весной 2020 года в соцсетях прокатился флешмоб: все начали изображать известные картины из того, что было под рукой. Елена и Ханна в стороне не остались.