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В Псковской области продолжается поиск пропавшего Сергея Павлова

В Псковской области продолжает поиск пропавшего Сергея Павлова, жителя города Острова, который ушел из дома и не вернулся в августе 2020 года.

Сергей Евгеньевич Павлов родился 7 октября 1962 года, 12 августа прошлого года он ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор о его местонахождении ничего не известно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы пропавшего: рост до 165 см, худощавого телосложения, лицо треугольное, волосы светлые, короткие, глаза голубые. Все тело, кроме лица, в татуировках.

Был одет в футболку темно-синего цвета в сетку; спортивные штаны темно-синего цвета с белыми лампасами; резиновые шлепки черного цвета.

Располагающих какой-либо информацией о местонахождении Сергея Павлова просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам 8(81152)36-112, 02, 112 или в ближайший отдел полиции.

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