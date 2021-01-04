Число зараженных коронавирусом в Псковской области увеличилось на 195

09:32, 04 января 2021, ПАИ

Число зараженных коронавирусом в Псковской области за сутки, 3 января, увеличилось на 195 человек. Такие данные в своем Инстаграм-аккаунте приводит губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Не обманывайтесь снижением цифр», - написал глава региона, отметив, что система здравоохранения по-прежнему работает в крайне напряженном режиме.

С начала пандемии в Псковской области выявлено 24 513 случаев заражения COVID-19.

Общие вопросы о том, что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус, можно задать по телефону горячей линии 122.