Число зараженных коронавирусом в Псковской области увеличилось на 195
Число зараженных коронавирусом в Псковской области за сутки, 3 января, увеличилось на 195 человек. Такие данные в своем Инстаграм-аккаунте приводит губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Не обманывайтесь снижением цифр», - написал глава региона, отметив, что система здравоохранения по-прежнему работает в крайне напряженном режиме.
С начала пандемии в Псковской области выявлено 24 513 случаев заражения COVID-19.
Общие вопросы о том, что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус, можно задать по телефону горячей линии 122.