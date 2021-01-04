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Полиция устанавливает местонахождение девушки, катавшейся по подвесным мостам в Острове

По факту опубликованного видео проезда на автомобиле через подвесные мосты в Острове ОМВД России по Островскому району начал 3 января проверку в порядке установленном статьями 12.5 ч.1 и ст. 12.16 ч.2 КоАП РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция устанавливает личность и местонахождение девушки, которая находилась за рулем авто, проехавшего по подвесным мостам в Острове. Ей грозит административное наказание.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как девушка за рулем легкового автомобиля проезжает по недавно отреставрированным подвесным мостам в Острове.

Жители Острова самостоятельно «вычислили», что за рулем находилась Марина Мусулева 1991 года рождения.

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