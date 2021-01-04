Беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ продлен до 1 апреля

13:38, 04 января 2021, ПАИ

Гражданам не придётся подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года. Постановление об этом подписано председателем правительства России Михаилом Мишустина

Обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются гражданам на шесть месяцев. Для продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость.

Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 1 апреля. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов. Решение о продлении такого порядка принято по поручению президента по итогам проведения социального онлайн-форума партии «Единая Россия». Предложение было озвучено депутатом Госдумы РФ Аленой Аршиновой

Право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.

Ранее правительство упростило порядок оформления таких субсидий. С 1 января 2021 года гражданам не придётся предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.