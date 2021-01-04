Гололед прогнозируют на дорогах Псковской области 5 января

17:14, 04 января 2021, ПАИ

Во вторник, 5 января, на территории Псковской области днем будет -4 — 1 градус тепла по Цельсию, ночью от -6 до -1 градуса, сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС.

На территории региона ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 4-9 м/с

Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются, отметили в ГУ МЧС России по Псковской области.