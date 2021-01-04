С начала года в Псковской области зафиксировано 17 пожаров

18:04, 04 января 2021, ПАИ

С начала 2021 года на территории Псковской области зарегистрировано 17 пожаров, погибли два человека. Прямой материальный ущерб от которых составил 265 тыс. рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожарные отмечают, что основное количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе, где с начала года произошло 9 пожаров.

В большинстве случаев (14) причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, причинами пожара становились нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и эксплуатации печи.

Один человек погиб на пожаре в деревне Павы (Порховский район) в новогоднюю ночь 1 января. К месту пожара был направлен дежурный караул 25-й пожарно-спасательной части. В результате пожара сгорели дом и веранда. На месте пожара обнаружен погибшим мужчина 1980 года рождения.

Второй пожар произошел 2 января в 22:47 в д. Гришино (Островский район). К месту пожара были были направлены дежурные караулы отдельного пожарного поста с. Воронцово и пожарно-спасательной части №21. В результате пожара огнем уничтожен жилой дом. На месте пожара обнаружен погибшим мужчина 1938 года рождения.

В обоих случаях причиной гибели людей явилось неосторожное обращение с огнем.

В ГУ МЧС России напомнили, что пожары в жилых домах возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в обращении с огнём (курение, использование фейерверков, бенгальских огней, свечей), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования.

Представители МЧС напомнили основные правила безопасности:

- при пользовании электричеством включайте в электросеть только исправные электроприборы при наличии под ними несгораемой подставки;

- не допускайте долговременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку сети;

- следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов;

- соблюдайте правила пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами;

- при наличии запаха газа в помещении, нельзя зажигать спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать аварийную газовую службу и до ее прибытия тщательно проверить помещения;

- не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;

- не сушите белье над газовой плитой;

- соблюдайте правила пожарной безопасности при пользовании горючими жидкостями;

- будьте осторожны с открытым огнем. Наибольшее число пожаров в жилых домах происходит от небрежного курения (бросания непогашенных окурков и спичек). Особую опасность представляет курение в постели, лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.

В случае пожара немедленно звоните по телефонам 101 или 112.