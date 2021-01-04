Псковичей приглашают принять участие в конкурсе видеороликов о традициях гостеприимства народов БРИКС

19:35, 04 января 2021, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе видеороликов о традициях гостеприимства народов БРИКС, сообщает на совей странице в Instagram «Команда 2018»

Международный онлайн-конкурс видеороликов на тему возрождения традиций гостеприимства народов, проживающих в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в России с 1 января по 15 марта 2021 года.

Проект, организованный при поддержке Минкультуры России, направлен на сохранение культурных и исторических традиций народов стран БРИКС, популяризацию их обычаев и обрядов, а также формирование позитивного интереса к современной жизни у общественности, молодёжи и соотечественников, проживающих в указанных странах, через знакомство с фольклорными и духовными традициями.

Конкурс пройдёт в трёх номинациях: «Свадьба в народных традициях»; «Семейное торжество»; «Традиции празднования Нового года».

В конкурсе могут принять участие жители стран БРИКС старше 18 лет. Видеоролики продолжительностью не менее двух и не более пяти минут могут создаваться как единолично, так и командой в количестве не более трёх человек.

Если вы хотите поучаствовать в конкурсе, разместите свой видеоролик на страницу Facebook по адресу facebook.com/bricsgrant и направьте ссылку на него с указанием названия конкурса и номинации на электронный адрес ann_dhar@mail.ru.

По окончании сбора заявок профессиональное жюри выберет трёх победителей, которые получат первое место, второе место и приз зрительских симпатий. Торжественная церемония награждения лауреатов дипломами и призами планируется на одной из известных культурных площадок Москвы в формате лучших национальных традиций гостеприимства.