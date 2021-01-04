0
19:35
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе видеороликов о традициях гостеприимства народов БРИКС
13:38
Беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ продлен до 1 апреля
11:04
Программный метод. Главные события декабря 2020 года глазами экспертов
09:43
Еще 178 жителей Псковской области поправились после заражения коронавирусом
09:10
Псковская собака Ханна перевоплощается в образы с картин известных художников
23:37
В России могут запретить передвижные зоопарки
22:47
Скончался врач-хирург Александр Комаров, работавший в онкологическом диспансере Великих Лук
Еще новости
Общество

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе видеороликов о традициях гостеприимства народов БРИКС

Фото со страницы "Команда 2018" в соцсетях.

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе видеороликов о традициях гостеприимства народов БРИКС, сообщает на совей странице в Instagram  «Команда 2018»

Международный онлайн-конкурс видеороликов на тему возрождения традиций гостеприимства народов, проживающих в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит  в России с 1 января по 15 марта 2021 года.

Проект, организованный при поддержке Минкультуры России, направлен на сохранение культурных и исторических традиций народов стран БРИКС, популяризацию их обычаев и обрядов, а также формирование позитивного интереса к современной жизни у общественности, молодёжи и соотечественников, проживающих в указанных странах, через знакомство с фольклорными и духовными традициями.

Конкурс пройдёт в трёх номинациях: «Свадьба в народных традициях»; «Семейное торжество»; «Традиции празднования Нового года».

В конкурсе могут принять участие жители стран БРИКС старше 18 лет. Видеоролики продолжительностью не менее двух и не более пяти минут могут создаваться как единолично, так и командой в количестве не более трёх человек.

Если вы хотите поучаствовать в конкурсе, разместите свой видеоролик на страницу Facebook по адресу facebook.com/bricsgrant и направьте ссылку на него с указанием названия конкурса и номинации на электронный адрес ann_dhar@mail.ru.

По окончании сбора заявок профессиональное жюри выберет трёх победителей, которые получат первое место, второе место и приз зрительских симпатий. Торжественная церемония награждения лауреатов дипломами и призами планируется на одной из известных культурных площадок Москвы в формате лучших национальных традиций гостеприимства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Достаточно ли 10 дней новогодних каникул?
Проголосовать >>>

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе видеороликов о традициях гостеприимства народов БРИКС
04 января 2021
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе видеороликов о традициях гостеприимства народов БРИКС
Беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ продлен до 1 апреля
04 января 2021
Беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ продлен до 1 апреля
Еще 178 жителей Псковской области поправились после заражения коронавирусом
04 января 2021
Еще 178 жителей Псковской области поправились после заражения коронавирусом
Псковская собака Ханна перевоплощается в образы с картин известных художников
04 января 2021
Псковская собака Ханна перевоплощается в образы с картин известных художников
В России могут запретить передвижные зоопарки
03 января 2021
В России могут запретить передвижные зоопарки
Скончался врач-хирург Александр Комаров, работавший в онкологическом диспансере Великих Лук
03 января 2021
Скончался врач-хирург Александр Комаров, работавший в онкологическом диспансере Великих Лук
Какие меры необходимо принять при пищевом отравлении в ресторане
03 января 2021
Какие меры необходимо принять при пищевом отравлении в ресторане
Из села Чихачево прислали фотоответ снежному печорскому коту
03 января 2021
Из села Чихачево прислали фотоответ снежному печорскому коту

Идет загрузка...