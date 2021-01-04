Росгвардейцы круглосуточно следят за порядком в зоне отключения электроэнергии

22:17, 04 января 2021, ПАИ

В Псковской области сотрудники Росгвардии осуществляют охрану общественного порядка в пострадавших от стихии районах Псковской области, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области круглосуточно охраняют общественный порядок в связи с неблагоприятными погодными условиями, в результате которых в нескольких районах области остались без электричества населенные пункты.

«Одна из ключевых задач росгвардейцев - недопущение совершения противоправных действий в зоне отключения электроэнергии», - отметили в Росгвардии, добавив, что на данный момент краж с объектов, охраняемых вневедомственной охраной регионального Управления Росгвардии, не допущено.