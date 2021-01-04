Сказка «Последний богатырь: Корень зла» за четыре дня собрала более 800 млн рублей
Сказка-фэнтези «Последний богатырь: Корень зла» собрала за три дня в прокате свыше 600 млн рублей, сообщает kinobusiness.com.
«Последний богатырь: Корень зла» собрала 600,5 млн рублей за первые три дня нового года и 220 млн рублей в воскресенье.
Как отмечает портал, стартовый результат оказался четвёртым за всю историю для отечественного кино. Полученная выручка немного уступила сборам другого сиквела - «Лёд 2» (610 млн рублей тоже за три дня). Прогнозируется, что миллиардный рубеж картины могут взять во вторник, что для российского кино будет новым рекордом.