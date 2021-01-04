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Общество

Сказка «Последний богатырь: Корень зла» за четыре дня собрала более 800 млн рублей

Фото: www.filmpro.ru

Сказка-фэнтези «Последний богатырь: Корень зла» собрала за три дня в прокате свыше 600 млн рублей, сообщает  kinobusiness.com.   

«Последний богатырь: Корень зла» собрала 600,5 млн рублей за первые три дня нового года и  220 млн рублей в воскресенье.

Как отмечает портал, стартовый результат оказался четвёртым за всю историю для отечественного кино. Полученная выручка  немного уступила сборам другого сиквела - «Лёд 2» (610 млн рублей тоже за три дня). Прогнозируется, что миллиардный рубеж картины могут  взять во вторник, что для российского кино будет новым рекордом.

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