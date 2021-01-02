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Спорт

Финляндия сыграет с Россией за третье место в полуфинале МЧМ

Хоккеисты сборной США одолели команду Финляндии в полуфинале молодежного чемпионата мира, передают федеральные СМИ. МЧМ проходит в канадском городе Эдмонтоне.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) в пользу американцев. В составе победителей шайбы забросили Алекс Туркотт (13-я минута), Джон Фариначчи (36-я), Мэттью Болди (37-я) и Артур Калиев (59-я). У финнов отличились Каспер Симонтайвал (15-я, 52-я) и Рони Хирвонен (57-я).

В свою очередь, США сыграют со сборной Канады, которая ранее разгромила команду России (5:0). Решающая игра турнира и матч за третье место пройдут в ночь со вторника на среду по московскому времени.

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