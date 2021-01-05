Опыт пандемии не спасает россиян от семейных ссор в Новый год

09:32, 05 января 2021, ПАИ

Несмотря на полученный опыт во время пандемии коронавируса, потерю близких, россияне в новогодние праздники все равно конфликтуют, сообщает ТАСС. Причина – злоупотребление алкоголем.

«Безусловно, люди получили опыт самоизоляции, который их изменил, в том числе в позитивном плане. По нашим наблюдениям, многие семьи стали чаще делать что-то вместе: готовить, заниматься с детьми. Однако главной причиной для конфликтов в новогодние праздники была и остается алкоголизация - она запускает выброс накопившегося раздражения людей друг другом, которое они не всегда теперь могут выплеснуть за пределами дома. Поэтому не стоит ждать, что сам факт пережитой самоизоляции каким-то образом сократит количество бытовых конфликтов», - поделился с журналистами агентства профессор Александр Тхостов, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова.

Для того чтобы избежать конфликтов на каникулах, россиянам необходимо контролировать потребление спиртного. В качестве заменителей этого способа досуга могут выступить спорт, книги и домашние дела, считает ученый.