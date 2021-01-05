В Псковской области в ДТП погиб студент ПсковГУ из Туркмении

09:53, 05 января 2021, ПАИ

В Псковской области в ДТП погиб студент ПсковГУ из Туркмении, сообщает Turkmen.news со ссылкой на телеграм-канал «Псковская сводка».

Авария произошла 4 января, но на тот момент личность погибшего водителя не была установлена. В телеграм-канале «Псковская сводка» отмечалось, что «Рено Логан» с одним пассажиром в салоне двигался по трассе Санкт-Петербург – Невель, водитель не справился с управлением, наехал на дорожное ограждение и вылетел в кювет. Водитель погиб на месте, пассажир не пострадал.

Позже стало известно, что за рулем «Рено Логан» находился гражданин Туркменистана, уроженец г. Губадаг Дашогузского велаята 27-летний Акмухаммет Отузов. Он учился на втором курсе Псковского государственного университета на физико-математическом факультете. В свободное от учебы время работал частным таксистом.

«Пока не известно, где состоятся похороны студента и окажет ли посольство Туркменистана в Российской Федерации помощь с погребением», - сообщается на портале.