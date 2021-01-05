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Общество

В течение 2020 года в Пулково проверили 1,5 миллиона животных

В течение прошлого года ветеринарный контроль у специалистов Россельхознадзора  прошло более 125 тысяч домашних животных, сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

 596 собак, 233 кошки, 3918 попугаев и прочих декоративных птиц, почти 120 тысяч аквариумных рыб, а также черепахи, хорьки, морские свинки и другие питомцы,

Что касается сельскохозяйственных животных, то за год ветеринарный контроль прошли 19,3 тысячи утят, 442 гусёнка, 25 кроликов, 40 тысяч особей молоди рыб и 105 тысяч – креветок, 322 пчелиные матки и 157 шмелиных семей, ввозимых в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

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