В течение 2020 года в Пулково проверили 1,5 миллиона животных

10:22, 05 января 2021, ПАИ

В течение прошлого года ветеринарный контроль у специалистов Россельхознадзора прошло более 125 тысяч домашних животных, сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

596 собак, 233 кошки, 3918 попугаев и прочих декоративных птиц, почти 120 тысяч аквариумных рыб, а также черепахи, хорьки, морские свинки и другие питомцы,

Что касается сельскохозяйственных животных, то за год ветеринарный контроль прошли 19,3 тысячи утят, 442 гусёнка, 25 кроликов, 40 тысяч особей молоди рыб и 105 тысяч – креветок, 322 пчелиные матки и 157 шмелиных семей, ввозимых в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.