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Общество

Какие прививки нужны кошкам и собакам при ввозе на территорию России в новогодние каникулы

В Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям рассказали, какие правила действуют на территории страны во время новогодних каникул при ввозе домашних животных.

Как и ранее, не более двух голов владельцам животных оформлять разрешение Россельхознадзора не нужно. Понадобится международный ветеринарный паспорт, в котором имеются отметки о проведении клинического осмотра в течение пяти дней перед отправкой. А также о том, что не позднее чем за двадацать дней до отправки животные вакцинированы, если они не были привиты в течение последнего года.

Прививки понадобятся следующие: собакам – против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, аденовирусных инфекций, лептоспироза.  Кошкам - против бешенства и панлейкопении.

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