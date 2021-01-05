Какие прививки нужны кошкам и собакам при ввозе на территорию России в новогодние каникулы

11:36, 05 января 2021, ПАИ

В Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям рассказали, какие правила действуют на территории страны во время новогодних каникул при ввозе домашних животных.

Как и ранее, не более двух голов владельцам животных оформлять разрешение Россельхознадзора не нужно. Понадобится международный ветеринарный паспорт, в котором имеются отметки о проведении клинического осмотра в течение пяти дней перед отправкой. А также о том, что не позднее чем за двадацать дней до отправки животные вакцинированы, если они не были привиты в течение последнего года.

Прививки понадобятся следующие: собакам – против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, аденовирусных инфекций, лептоспироза. Кошкам - против бешенства и панлейкопении.