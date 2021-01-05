Правительство РФ сохранило размер максимального и минимального пособий по безработице на 2021 год

11:54, 05 января 2021, ПАИ

Правительство РФ сохранило размер максимального и минимального пособий по безработице на 2021 год на прежнем уровне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.

Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное - 1 500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца - 60% заработка, но не более пяти тысяч рублей», - отмечается в пояснительной записке.