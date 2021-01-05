Псковичей-водителей просят снижать скорость возле перекрестков и не идти на обгон

12:59, 05 января 2021, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и учитывать изменения погодных условий.

«Как показывает практика, с ухудшением погоды на дорогах резко возрастает количество ДТП. Водители слишком часто полагаются на свои силы и технические возможности своего автомобиля. В связи с этим Госавтоинспекция региона призывает всех автолюбителей быть особенно осторожными при ухудшении погодных условий: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, избегать рискованных обгонов и выездов на встречную полосу движения», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Правоохраниели напоминают: переходить дорогу нужно только в установленных местах и обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.