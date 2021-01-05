Псковский драмтеатр поздравляет с днем рождения заслуженную артистку России Надежду Чепайкину
Сегодня, 5 января, день рождения отмечает заслуженная артистка России Надежда Чепайкина. Актриса отдала сцене Псковского драмтеатра более сорока лет, сообщается в instagram- аккаунте театра.
«Русалочка», «Проделки Ханумы», «Василиса Мелентьева», «Псковитянка», «Павел I», «Цыганы», «Роберто Зукко», «Танец Дели»… И это лишь десятая часть спектаклей, в которых играла Надежда Вениаминовна. Сегодня артистка радует зрителей своими ролями в спектаклях «Село Степанчиково и его обитатели», «Таланты и поклонники», «Река Потудань», «Соседи».
«В юности мечтаешь о многом. Для моей профессии важно найти свой театр. Таким единственным театром, моим домом стал для меня Псковский театр. Неожиданно для меня. В Псков я приехала в 1979 году на один сезон, а задержалась на сорок лет!» – поделилась Надежда Чепайкина.
«Дорогая Надежда Вениаминовна! Пусть новый год вашей жизни принесет только радость и удивительные открытия, пусть вас не покидают вдохновение и счастье и жизнь будет полна восхищения, комплиментов и цветов!» - поздравили коллегу артисты псковской драмы.