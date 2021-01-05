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Общество

В УМВД Псковской области прокомментировали ночную езду по мостам

4 января мы писали о том, что девушка за рулем под зажигательные мелодии ночью проезжает по отремонтированным пешеходным мостам.  В пресс-службе прокомментировали данную ситуацию.

- В сети Интернет на новогодних праздниках было опубликовано видео, на котором девушка движется на автомобиле по отреставрированным подвесным мостам в Острове. По фактам, основанным на видео, ОМВД России по Островскому району незамедлительно было назначено проведение проверки. В кратчайшие сроки данные гражданки были установлены, сейчас она привлечена к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12. 15 Кодекса об административных правонарушениях. Данная статья как раз подразумевает ответственность за движение на автомобиле по пешеходным дорожкам. Размер штрафа по данной статье составляет 2000 рублей, - дал комментарий Псковскому агентству информации Алексей Баранов, начальник отделения информации и общественных связей - майор внутренней службы УМВД России по Псковской области.

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